Parco del Sangone, buone notizie: via libera al progetto di riqualificazione

TORINO - Buone notizie per i frequentatori del Parco del Sangone: su proposta dell'assessore all'Ambiente Stefania Giannuzzi, la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità economica per il completamento del parco spesso. La spesa totale sarà di 2 milioni e 345mila euro, una cifra decisamente importante che servirà a mettere a posto una superficie di 458mila metri quadrati.

Quattro obiettivi per la riqualificazione

I lavori si divideranno in due parti: l'ultimazione di quanto già realizzato lungo le sponde del Sangone e nelle aree a ridosso di strada Castello di Mirafiori e la realizzazione ex novo dell'area compresa tra corso Unione Sovietica e il mausoleo della Bela Rosin. Gli obiettivi del progetto sono sostanzialmente 4: la bonifica dei siti e la rimozione degli orti abusivi; la scelta delle specie arboree per l'arredo verde; la realizzazione di servizi aree attrezzate per lo sport e gli orti urbani regolamentati. Quando tutto verrà realizzato, Mirafiori Sud avrà a disposizione un sistema di parchi completo di ciclopiste, terreni agricoli, spazi attrezzati e passerelle che permetteranno di collegare la città ai centri urbani dell'area metropolitana.