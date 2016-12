Investito con il suo scooter che guidava senza patente, ricoverato al Cto rischia 30mila euro di multa

MONCALIERI - Nella giornata di ieri un motociclista di 47 anni è stato investito tra Moncalieri e Torino: durante gli accertamenti effettuati in banca dati dalla polizia municipale, mentre lo stesso veniva trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cto, è emerso che l’uomo guidava sprovvisto di patente di guida, una cosa che, se confermata da ulteriori accertamenti, potrebbe costargli molto caro. Innanzitutto gli verrebbe sequestrato lo scooter su cui viaggiava (un Gilera Nexus 250) e poi incorrerebbe in una sanzione amministrativa che va da 5.000 a 30.000 euro.

L’incidente in via Sestriere

Da quanto ricostruito, lo scooter tamponato stava viaggiando in direzione di Nichelino. Giunto in via Sestriere è stato tamponato da un’Opel Astra cadendo rovinosamente sull’asfalto. Ferito è stato soccorso da un’ambulanza e trasportato all’ospedale Cto e subito ricoverato. Da quanto si apprende non è in pericolo di vita. Completamente illeso invece l’automobilista.