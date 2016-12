Continua il blocco alla circolazione, valori di PM10 sempre più alti e aria irrespirabile

TORINO - Complice una minore presenza dei torinesi in città, complice l’abitudine al divieto di circolazione, nella giornata di ieri a Torino la polizia municipale ha effettuato solamente quattro sanzioni amministrative, su un totale di 72 veicoli fermati e controllati, a chi ha circolato a bordo di vetture diesel Euro 3 e inferiori. Lo stop alla circolazione prosegue ancora per la giornata di oggi visto che il valore delle micropolveri sottili presenti nell’aria continuano a essere ben superiori ai 50 microgrammi per metro cubo. Negli ultimi giorni anzi, in maniera preoccupante, il valore si è avvicinato (e per due giorni lo ha raggiunto e superato) i 100 microgrammi per metro cubo: situazione che se si dovesse verificare per tre giorni consecutivi obbligherebbe allo stop forzato anche per i veicoli diesel Euro 4. Dalle previsioni meteo l’aria potrebbe iniziare a migliorare con l’inizio del nuovo anno e con l’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre e di qualche perturbazione.