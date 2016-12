Fuochi d’artificio detenuti illegalmente, doppia denuncia dei carabinieri (© )

LEINI - Nella serata di ieri in via Balbo a Leinì i carabinieri hanno denunciato un magazziniere italiano di 42 anni per fabbricazione e commercio abusivi di materiale esplodente e omessa denuncia di materie esplodenti. I militari, durante un controllo domiciliare, gli hanno trovato 14 batterie di tubi monocolpo, contenenti complessivamente 5 chilogrammi di polvere pirica e 11 ordigni esplosivi artigianali tipo «bombe carta». Tutto il materiale esplodente è stato sequestrato con l’ausilio degli artificieri antisabotaggio del reparto operativo di Torino.

Nell’ambito della stessa attività preventiva, nei giorni scorsi a Torino, in via Strambino, all’interno di un box, i carabinieri di Oltre Dora hanno denunciato un autista italiano di 43 anni per detenzione di prodotti pirotecnici appartenenti a una categoria per la quale è prevista una specifica licenze di polizia. Nel corso dell’operazione, i militari hanno sequestro 14 di tubi monocolpi.