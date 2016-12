Capodanno blindato a Torino, dalle 19 «zona rossa» in centro città: come muoversi

TORINO - Festeggiare sì, ma senza dimenticare la sicurezza. Scatterà alle 19 il piano per garantire l'ordine pubblico allestito dalla Questura di Torino per garantire la sicurezza durante il concerto in piazza San Carlo che accompagnerà i torinesi tra gli ultimi momenti del 2016 e i primi attimi del 2017. Misure di prevenzione eccezionali dovute, soprattutto dopo il recente attacco terroristico di Berlino.

Piano collaudato, più forze dell'ordine in strada

Come vi avevamo accennato, la preoccupazione maggiore è quella di impedire l'intrusione di mezzi pesanti all'interno della piazza, dove dovrebbero esserci circa 50.000 persone. Per questo motivo verranno installate delle fioriere pesanti, meno impattanti rispetto alle betafence ma comunque efficaci come protezione. Parliamo di un piano già ampiamente collaudato in occasione di grandi eventi come il Salone del Gusto o l'Ostensione della Sindone. Per precauzione i cassonetti dell'immondizia sono stati rimossi o chiusi con lucchetti in tutto il centro città. Notevole il dispiegamento degli uomini delle forze dell'ordine, dai poliziotti ai carabinieri, passando per gli agenti della polizia stradale ai reparti antiesplosivo.

Come entrare in piazza San Carlo

Come arrivare in piazza dunque? Gli accessi in piazza San Carlo saranno cinque, tutti controllati da un sistema di metal detector che consentirà di avere la certezza che qualsiasi persona presente sotto il palco non abbia con sè oggetti atti ad offendere. Si potrà entrare in piazza San Carlo nei seguenti punti: via Santa Teresa, via Maria Vittoria, via Roma, via Alfieri e via Giolitti. Un altro punto di filtraggio verrà allestito in piazza Cln.