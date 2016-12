Ancora botti illegali a Torino: sequestrati 60 kg in piazza Bengasi

TORINO - Sembrano non avere davvero fine i sequestri di fuochi d'artificio illegali in città. Nella giornata di ieri, al fine di contrastare la vendita di materiale illegale non conforme in vista di Capodanno, la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questrua di Torino ha denunciato quattro persone per commercio abusivo e detenzione di materiale esplodente senza licenza. Gli agenti hanno rinvenuto 32 scatoloni con fuochi, per oltre 60 kg di massa esplodente.

L'attività illegale al mercato e il sequestro della merce

Il sequestro è nato dall'attività di controllo nel mercato di piazza Bengasi, dove i poliziotti hanno notato un procacciatore in azione che indirizzava i clienti verso un venditore posizionato dentro un'auto. Gli agenti lo hanno fermato mentre vendeva botti a un minorenne. Nella vettura sono stati ritrovati 32 scatoloni pieni di fuochi d'artificio. Oltre al venditore e al procacciatore di clienti sono state denunciate due persone con ruolo attivo nel commercio e nella detenzione del materiale esplodente. Le successive perquisizioni hanno permesso di ritrovare il restante materiale: 5 scatoloni a Torino, 28 in un garage di La Loggia e 1 in una sala giochi, chiusa in seguito all'illecito.