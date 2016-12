Dopo il Natale sotto il sole, anche l’ultimo dell’anno a Torino c’è il bel tempo

TORINO - Chi sperava in una nevicata nelle ultime ore dell’anno rimarrà deluso a sapere che quest’anno a Natale e Capodanno a Torino ci sarà il sole. Il 2016 si concluderà sotto l’azione dell’anticiclone delle Azzorre che garantirà una giornata ben soleggiata su tutto il territorio nazionale con bassa ventilazione e con temperature più alte della media del periodo. La quota dello zero termico rimarrà su valori vicini ai 2.500 metri.

Il bel tempo andrà via progressivamente con l’inizio del nuovo anno: prima ci sarà un cedimento, seppur parziale, dell’alta pressione sotto la spinta di una perturbazione in arrivo dal Nord Europa. Durante la prossima settimana le nuvole copriranno sempre più il sole e anche lo zero termico sarà a quote più basse giorno dopo giorno. Stesso discorso per la temperatura che tenderà a diminuire.