Sostenitori dell'Isis a Torino, controllati 20 profili social: indagini in corso

TORINO - Combattere il terrorismo sul web. Le indagini della polizia postale hanno permesso di sgominare una rete di sostenitori dell'Isis sul web: sono circa 20 i profili controllati e sospetti, su cui la Procura ha già aperto un'inchiesta. Le pagine scandagliate minuziosamente, con l'ausilio di un interprete di lingua araba, sono migliaia.

Polposta: "Numerosi i profili che sostengono l'Isis"

Facebook, Twitter ma anche Instagram. I controlli non tralasciano alcun social network. Come dicevamo, solo nel 2016, i profili sospetti sono una ventina: secondo la polizia postale sarebbero dei fiancheggiatori e non terroristi. Il lavoro è delicatissimo, in quanto questi sostenitori dispongono di più profili come nel caso di Anis Amri, il killer di Berlino con ben sette identità sui social network. Allarme anche a Torino? Per ora no, ma l'attenzione è massima secondo la Polposta: «Sono numerosi i profili che conducono un'azione di aperto sostegno all'Isis».

Indagini in corso

I nomi sono stati consegnati all'antiterrorismo e alla Digos e le indagini sono attualmente in corso. Già in passato le forze dell'ordine avevano indagato su due giovani stranieri, rei di aver diffuso un documento di propaganda di un migliaio di pagine in rete.