Capodanno a Torino, in 15mila in piazza San Carlo per brindare al 2017

TORINO - E' stato un Capodanno all'insegna dell'allegria. Oltre 10.000 le persone che hanno voluto sfidare il freddo e i controlli minuziosi per brindare nel "Salotto di Torino" al 2017. Sul palco, oltre ai tanti artisti invitati, anche la sindaca Chiara Appendino, al primo Capodanno da prima cittadina.

Brindisi, musica e conto alla rovescia in piazza

Calici in alto, canti e balli. Le lunghe file per accedere alla piazza dai cinque varchi non hanno frenato l'entusiasmo dei torinesi, che hanno così salutato un 2016 ricco di cambiamenti. Il piano di sicurezza messo in piedi dalle forze dell'ordine ha funzionato alla perfezione e la piazza era gremita. La festa, iniziata verso le 22 con la musica di Samuel Romano, di Ensi e dei Planet Funk, è proseguita per diverse ore senza alcun problema. Il conto alla rovescia è stato lanciato da Chiara Appendino, poi coriandoli e spumante rigorosamente italiano.

Appendino esprime il cordoglio per le vittime di Istanbul

Un centinaio gli agenti in servizio durante le ore di festa. A parte qualche piccola tensione per entrare in piazza entro la mezzanotte non vi sono stati problemi particolari. Rispettata (nel centro cittadino) anche l'ordinanza di non esplodere botti. Tutto è filato liscio, al contrario di Istanbul dove 39 persone hanno perso la vita in un attacco terroristico in un locale del Bosforo. Chiara Appendino ha rivolto a questa notizia il primo tweet del nuovo anno: «Un dolore iniziare l'anno con le tragiche notizie che arrivano da Istanbul. Esprimo tutta la mia vicinanza alle famiglie delle vittime».