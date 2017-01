Raptus di follia in corso Dante: in preda all’alcol lancia il suo cagnolino dalla finestra

TORINO - Quando i passanti e i residenti hanno visto precipitare il cane dalla finestra (al piano rialzato) non volevano credere ai propri occhi. E’ successo il 28 dicembre e a lanciarlo è stato il suo padrone, un uomo di 39 anni che in quel momento, in pieno pomeriggio, era sotto l’effetto dell’alcol. L’animale è stato subito assistito da due testimoni che hanno fatto partire una chiamata verso il 113: gli agenti della Squadra Volante della polizia di Torino che sono intervenuti in corso Dante dove è residente l’uomo e, dopo aver preso in consegna il cagnolino, hanno denunciato il trentanovenne per maltrattamento di animali. L’uomo è stato anche denunciato per minacce in quanto ha più volte intimidito i soccorritori del cane. Quest’ultimo è stato infine affidato all’Enpa.