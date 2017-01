Alessandro è il primo nato dell’anno a Torino, pesa poco più di 2 chilogrammi

TORINO - E’ nato a mezzanotte e 28 minuti il primo bambino di 2017 a Torino. Si chiama Alessandro, pesa poco più di due chilogrammi ed è venuto al mondo tramite parto cesareo all’ospedale Sant’Anna. Felici e sorridenti i genitori, mamma Chiara, 34 anni è impiegata Fca a Lingotto e papà Ilir (albanese), 33 anni, operaio idraulico.

Il 2016: mamme di 85 nazionalità al Sant’Anna

Nei dodici mesi appena trascorsi all’ospedale Sant’Anna hanno partorito donne di 85 nazionalità diverse: in tutte quelle che ne hanno fatto richiesta è stata garantita l’analgesia perdurale, requisito essenziale per avere attribuiti i «3 Bollini Rosa», massimo riconoscimento dell’Osservatorio Nazionale per la Salute della Donna. In calo i tagli cesarei nonostante la complessità delle gravidanze assistite. In costante aumento invece i neonati di basso peso (13,4%), così come le gravidanze gemellari (circa il 50% della Regione Piemonte).

Nomi del 2016: Leonardo e Aurora

La scelta del nome è una delle cose più importanti quando nasce un bambino o una bambina e la «moda» è in costante aggiornamento. La classifica dei nomi più utilizzati nel 2016 sono differenti da quelli dell’anno prima. Per i maschietti il più gettonato è Leonardo (137), per le femminucce è Aurora (91). A seguire Alessandro, Lorenzo, Gabriele, Edoardo e Giulia, Sofia, Alice e Beatrice. Nel 2015 i più scelti erano stati Alessandro e Giulia.