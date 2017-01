L’influenza in Piemonte colpisce più che in altre regioni, a Torino in 9mila a letto malati

TORINO - Quasi diecimila torinesi in questo momento sono a letto con l’influenza, molti dei quali sono bambini con meno di 4 anni. Quest’anno il picco della malattia virale pare essere arrivato in anticipo di un paio di settimane: lo si deduce dall’aumento delle code dai pediatri, dai medici di famiglia e ai pronto soccorso e dalle persone che soffrono di nausea, dolori articolari o che hanno la febbre. In tutta la regione i numeri sono degli influenzati salgono a 45mila, dato che fa balzare il Piemonte tra quelle più colpite dal virus.

Vaccini esauriti

Un anno fa erano state distribuite in tutto il Piemonte 603mila dosi di vaccino antinfluenzale, quest’anno circa 590mila. Tutte sono state già esaurite e alcuni medici stanno provando a vedere se qualche collega ne è ancora in possesso di qualcuna per poterla fare a qualche paziente. Con la copertura dei soggetti a rischio, la Regione si ritiene soddisfatta di come sia andata la campagna: si ritiene che abbia funzionato al 50% e per il momento non ci sono state situazioni gravi.