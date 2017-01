Emergenza smog a Torino, anche oggi blocco delle auto in città

TORINO - Anno nuovo, aria vecchia si potrebbe dire. Sembra infatti non avere fine l'emergenza smog che ormai da settimane attanaglia la nostra città. Anche nel 2017 infatti permane il blocco alle auto indetto dal Comune di Torino: vietata dunque la circolazione dei mezzi fino ai Diesel Euro 3.

Stop dalle 8 alle 19 fino ai Diesel Euro 3

Il provvedimento sarà attivo dalle 8 alle 19, in modo da fermare i veicoli più inquinanti. Le limitazioni adottate si concentrano infatti sui diesel in quanto tali mezzi sono considerati i maggiori responsabili delle emissioni inquinanti, soprattutto di micropolveri e di biossido di azoto. AIRC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) ha infatti classificato i gas di scarico da motori diesel nel gruppo 1, sostanze cancerogene certe per l'uomo, modificando così la precedente classificazione che li inseriva nel gruppo 2B, ossia i possibili cancerogeni.

Blocchi sospesi solo in caso di PM10 sotto i 50 mcg/m

I provvedimenti di limitazione del traffico emergenziali, che saranno validi tutti i giorni (festivi compresi), saranno sospesi solo quando si osserverà il rientro delle concentrazioni di PM10 al di sotto del valore limite giornaliero ovvero 50 mcg/m³. Molto dipenderà anche dal meteo, con le previsioni che ipotizzano un cielo sereno e poca possibilità di pioggia per i prossimi giorni.