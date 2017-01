Torino ha sempre meno abitanti, si scende sotto gli 890mila: il 25% è dato dagli over 65

TORINO - Sono lontani i tempi in cui Torino aveva più di un milione di abitanti. Erano gli anni Settanta quando si raggiunse il picco massimo e solo dieci anni più tardi la cifra tonda a sei zeri tornava già sotto la soglia. Ma è oggi più che mai che la città si è svuotata, tanto da non arrivare nemmeno a 890mila abitanti, cosa che non succedeva dall’inizio del Millennio e di quel 2002 in cui i residenti non erano più di 861mila. Sono numeri certo, ma da questo si deduce che in città non solo i decessi sono superiori alle nascite, ma anche che una parte consistente di stranieri, quelli che dal 2005 al 2012 avevano ripopolato Torino facendola tornare a quote di oltre 910mila abitanti, sta tornando verso il proprio Paese o verso altre città italiane.

Il 25% dei torinesi è over 65

Se i numeri registrano una diminuzione sensibile dei residenti, guardando l’età anagrafica non si può certo ipotizzare un cambio di tendenza nei prossimi anni. Il 25% della popolazione torinesi è infatti data degli over 65 - cioè un quarto della città - con ben 289 ultracentenari.