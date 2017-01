Dramma in via Montebello, pensionato muore in casa avvolto dalle fiamme di un incendio

TORINO - Dramma questa mattina in via Montebello 41 a Torino. Un pensionato di 85 anni, Sergio Gianolio, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. E’ morto avvolto dalle fiamme di un piccolo rogo scoppiato mentre stava preparando la colazione: le fiamme del fornello avrebbero incendiato la sua vestaglia inondando la stanza di fumo con il pensionato impossibilitato a scappare dall’alloggio. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, ma quando i soccorritori sono arrivati nel quartiere Vanchiglia per Sergio Gianolio non c’era già più nulla da fare. Dopo le 10 in via Montebello è sopraggiunto anche il medico legale che, a una analisi, ha escluso una morte diversa dall’incidente.