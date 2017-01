Nottata in via Saccarelli, ladro nella casa di riposo: scoperto grazie a una donna

TORINO - Nottata per nulla tranquilla nella casa di riposo «Casa dell’Immacolata» di via Saccarelli 6 a Torino. Un uomo di 48 anni si è introdotto furtivamente nella struttura con il chiaro intento di derubare gli ospiti mentre questi dormivano. Dopo esserci riuscito per ben due volte, sottraendo 35 euro da un portafogli e 160 euro da un altro, il terzo colpo gli è andato male perché la vittima scelta si è svegliata a seguito dell’intrusione. Il malvivente, accortosi di aver svegliato la donna, si è allontanato.

L’allarme e l’arresto del malintenzionato

Una volta capito cosa stava succedendo, la donna ha avvisato i dipendenti della casa di riposo che, nel giro di pochi minuti, sono riusciti a intercettare l’uomo che si trovava ancora dentro la struttura. In via Saccarelli intanto è arrivata la polizia che ha tratto il quarantottenne in arresto. Quest’ultimo è risultato avere già alcuni precedenti contro il patrimonio.