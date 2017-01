Platani potati in corso Moncalieri, viabilità modificata e traffico deviato

TORINO - Anche gli splendidi platani di corso Moncalieri necessitano di un minimo di "restyling». E' iniziata questa mattina la potatura degli alberi lungo il fiume Po, un intervento che dovrebbe durare circa due mesi visto che i 258 platani non venivano potati da ben 10 anni. Attualmente gli operai sono al lavoro dopo il ponte Umberto I, all'altezza di corso Fiume.

Traffico deviato e rallentato

Com'era lecito aspettarsi, l'intervento di potatura ha avuto come "effetto collaterale" la modifica della viabilità nel tratto interessato da lavori: la circolazione questa mattina è stata chiusa per una quarantina di metri in modo da consentire al "cantiere mobile" di spostarsi senza infastidire gli automobilisti. Traffico deviato dunque, con un solo veicolo per senso di marcia. Non si registrano comunque grandi disagi, ma in questi giorni per molti ancora di festa è normale che sia così. Il cantiere mobile ora si sposterà verso il Ponte Isabella, poi gli operai dalla Gran Madre "punteranno" verso corso Fiume.