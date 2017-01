Petardo lanciato «in ritardo» da un balcone, ferito un ciclista in via Di Nanni

TORINO - La festa per l’arrivo del nuovo anno è passata ormai da molte ore eppure c’è da registrare un nuovo ferito a causa dei petardi. Si tratta di un ciclista di 41 anni originario del Senegal che nel pomeriggio di ieri, mentre percorreva via Di Nanni con la sua bicicletta, è stato colpito da un fuoco d’artificio lanciato - secondo la versione fornita ai carabinieri dallo stesso ferito - da un balcone nei pressi del centro Wind e dell’agenzia di viaggi San Paolo. Il petardo è esploso all’improvviso e il quarantunenne si è provocato alcune contusioni intorno al pollice della mano destra.

Indagini in corso per identificare il «lanciatore»

Il senegalese ferito è stato trasportato al pronto soccorso del vicino ospedale Maria Vittoria. Le sue condizioni non sono preoccupanti. Nelle preoccupazioni dei carabinieri c’è invece l’autore del lancio del petardo e ci sono indagini in corso per risalire a chi possa essere stato. La ricerca, dopo le parole del quaratunenne, si sono rivolte alle abitazioni intorno al civico numero 10 di via Di Nanni.