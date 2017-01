Polizia speronata e vie prese in contromano da una Fiat Uno rubata: folle inseguimento in città

TORINO - Un folle inseguimento per le vie della città è avvenuto ieri sera, intorno alle 20:30, nella zona sud di Torino. Auto della polizia speronate e tamponate, semafori bruciati ad alta velocità e vie prese contromano: la fuga di un uomo italiano di 45 anni si è conclusa con le manette ai polsi.

Auto speronata e inseguimento folle in città

Tutto è nato intorno alle 20:30, quando una pattuglia guidata dagli agenti del Commissariato Barriera Nizza ha visto una Fiat Uno cambiare repentinamente direzione alla vista della volante. Da qui le auto hanno dato vita a un lungo inseguimento: la Fiat Uno ha imboccato corso Rosselli, poi via Martiri di Cefalonia, via Senatore Canonica e via Puccini. Il tutto bruciando semafori, ad altissima velocità. Da via Ventimiglia l’auto ha poi imboccato corso Traiano, corso Caio Plinio ed è entrata in un’area di servizio. Dopo aver preso contromano una rotonda, trovatosi il malvivente chiuso dai poliziotti, li ha tamponati e dopo aver abbandonato l’auto si è dato alla fuga a piedi in via Villa.

La fuga e l'arresto

Poco distante, in via Sestriere, nonostante un salto di oltre tre metri per sfuggire agli agenti, il malvivente è stato fermato dagli operatori di polizia: si tratta di un cittadino italiano di 45 anni con diversi precedenti penali. L’uomo è poi risultato in possesso di arnesi atti allo scasso e gli accertamenti successivi hanno rivelato che l’auto era stata rubata pochi giorni prima, mentre le targhe erano anch’esse state rubate a un’altra Fiat Uno. Auto e targhe sono state riconsegnate agli aventi diritto, mentre il malvivente è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per false attestazioni sull’identità personale, ricettazione, possesso ingiustificato di chiave alterate, danneggiamento aggravato e riciclaggio.