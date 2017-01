Allarme bomba di fronte al Duomo per un trolley abbandonato, zona bloccata e artificieri sul posto

TORINO - Si sono vissuti attimi di tensione intorno all’ora di pranzo davanti al Duomo di Torino. Colpa di un trolley rosa abbandonato in via XX Settembre che, per ragioni di sicurezza, ha fatto scattare l’allarme bomba con l’arrivo tempestivo di Digos, artificieri della polizia di Stato e polizia municipale che hanno bloccato ogni accesso alla zona. Dopo quasi un’ora di lavoro è stato accertato che la valigia abbandonata non si trattava di un ordigno e, una volta aperto, si è scoperto che non conteneva nulla al suo interno.

La paura dopo la bomba a Firenze

Fino alle 13 inoltrate tutta la zona tra il «palazzaccio» e il Duomo è rimasta delimitata per la paura che potesse esplodere il trolley abbandonato. La società di trasporti pubblici ha anche deviato temporaneamente le linee tranviarie del 4 e del 6 che solitamente attraversano via XX Settembre. Fortunatamente alla fine non è successo nulla.