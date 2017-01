Porta Nuova, scippa un ragazzo per drogarsi: malvivente preso mentre consuma crack al binario

TORINO - Ha minacciato e scippato un 19enne fuori dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova poi, preso dalla voglia di consumare la droga, è salito a bordo di un treno fermo al binario 6 prima di essere bloccato dagli agenti della Polfer: un uomo di 26 anni residente a Torino è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale «Lorusso e Cutugno», dove la sua posizione è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

La minaccia e lo scippo

Il fatto si è svolto in mattinata, quando un ragazzo 19enne è stato avvicinato dal malvivente che gli ha chiesto del denaro. Intimorito dai modi minacciosi, il giovane ha tirato fuori un euro ma la «donazione» non spontanea non è piaciuta al criminale che glene ha chiesti 5. Sempre più intimorito dall’insistenza e dai modi bruschi, il ragazzo ha pertanto aperto il portafogli sperando di esser lasciato in pace. Alla vista di un banconota da 50 euro, il malvivente ha provato a rubarla e quando il legittimo proprietario ha provato a opporre resistenza ma l’uomo si è messo una mano sul fianco, lasciando intendere di avere con sé un’arma. A quel punto ha strappato i 50 euro e si è dileguato verso la stazione di Porta Nuova.

L'arresto e il ritrovamento delle siringhe

Il giovane, invece di scappare, ha però seguito a distanza la persona che l’aveva appena scippato e l’ha segnalato al 113. Il personale della Polfer, arrivato immediatamente nell’atrio centrale della stazione, ha subito attivato la Centrale Operativa della Questura. Gli agenti hanno rintracciato il malvivente a bordo di un treno fermo al binario 6, intento a consumare crack appena acquistato, all’interno di una lattina adatta allo scopo. Accompagnato negli uffici della Polfer, il tossicodipendente pluripregiudicato è stato trovato in possesso di altre due siringhe prive di cappuccio protettivo e di altra sostanza stupefacente. Per questo motivo è stato tratto in arresto.