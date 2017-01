Eataly compie 10 anni: il 27 gennaio cena con gli chef stellati ad ingresso gratuito

TORINO - Eataly compie 10 anni e per festeggiare un compleanno speciale ha deciso di organizzare una serata imperdibile, la Cena con gli chef stellati. L’appuntamento è fissato per venerdì 27 gennaio presso Eataly Lingotto dove dalle 18:45 sino alle 23, chef del calibro di Massimo Bottura, Moreno Cedroni, Gennaro Esposito e tanti altri ospiti illustri delizieranno i torinesi servendo loro una cena… stellata.

Dieci chef, 20 stelle Michelin e piatti d'alta cucina

Saranno ben 10, uno per ogni anno d’età, gli chef che si cimenteranno ai fornelli dei ristorantini al piano terra dell’edificio. Il livello della cucina sarà incredibile, con 20 stelle Michelin presenti, uno dei primi 15 pizzaioli migliori del mondo e le dolcezze preparate dal pasticcere di Eataly, Luca Montersino. Dieci piatti stellati dunque, abbinati a dieci vini il cui costo sarà di 8 euro a calcio e 45 euro a bottiglia. Durante la serata, per la quale ricordiamo non occorre prenotazione, sarà possibile ascoltare la musica dal vivo dei Bandakadabra, band torinese nata nel 2005. Per l’occasione i ristoranti del piano terra proporranno solo la Cena Gourmet, mentre quelli al piano interrato funzioneranno regolarmente.

Gli chef stellati protagonisti della cena:

- Massimo Bottura | Osteria Francescana, Modena

- Moreno Cedroni | La Madonnina del Pescatore, Senigallia (AN)

- Enrico e Roberto Cerea | Da Vittorio, Brusaporto (BG)

- Pino Cuttaia | Ristorante La Madia, Licata (AG)

- Gennaro Esposito | Ristorante Torre del Saracino, Vico Equense (NA)

- Philippe Léveillé | Miramonti l'Altro, Concesio (BS)

- Luca Montersino | Golosi di Salute, Monticello d'Alba (CN)

- Alessandro Negrini e Fabio Pisani | Il Luogo di Aimo e Nadia, Milano

- Claudio Sadler | Ristorante Sadler, Milano

- Ciro Salvo | Pizzeria 50 Kalò, Napoli

- Davide Scabin | Combal.Zero, Rivoli (TO)

- Luigi Taglienti | Ristorante Lume, Milano

I 10 vini in abbinamento:

- Première Cuvée, Bruno Paillard

- Perlé Bianco, Ferrari

- Chardonnay Cuvée Bois, Les Crêtes

- Pecorino, Emidio Pepe

- Les Vieux Clos, Nicolas Joly

- Sassella Rocce Rosse, Arpepe

- Barolo Fossati, Borgogno

- Montefalco Sagrantino 25 anni, Arnaldo Caprai

- Barolo Lazzarito, Casa E. di Mirafiore

- San Leonardo, Tenuta San Leonard