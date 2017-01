Sciopero di tram e bus Gtt il 9 gennaio, quattro ore senza mezzi pubblici di superficie

TORINO - Il settore trasporti torna a protestare e anche il le Rsu di Gtt aderiscono alla giornata di sciopero organizzata per il prossimo lunedì 9 gennaio. Lo stop ai mezzi pubblici riguarderà solamente il servizio urbano e i mezzi di superficie che per quattro ore, dalle 18 alle 22, a seconda di quanti aderiranno, potrebbero non essere operativi. In ogni caso sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro l’orario di inizio sciopero.

La metropolitana in funzione

Come detto, lo sciopero riguarda solo il servizio urbano e i mezzi di superficie di Gtt. La metropolitana rimarrà sempre in funzione e aperta per i passeggeri che devono spostarsi per la città.