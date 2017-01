La Befana porta l'inverno: arriva il freddo, termometri sotto lo zero

TORINO - «L'Epifania tutte le feste le porta via» dice il detto popolare. Vero, ma quest'anno la Befana porterà con sè un elemento sin ora sconosciuto in questo mite inverno torinese: il freddo. A partire dalla giornata di venerdì infatti la temperatura subirà uno sbalzo in negativo di diversi gradi, con i termometri che arriveranno a toccare addirittura i -5 gradi. Un gelo pungente, nonostante non vi siano sentori di pioggia o maltempo.

Cielo sereno, il vento freddo porta via lo smog?

Cielo dunque sereno, ma i torinesi dovranno vivere il weekend lungo dell'Epifania con sciarpa e guanti sempre a portata. Da segnalare inoltre le forti raffiche di vento in arrivo dalla Siberia, che contribuiranno a rendere ancora più fredda la temperatura percepita ma dovrebbero "dare una mano" ad allontanare, almeno per il momento, l'emergenza smog. Dopo un Natale contraddistinto da un caldo anomalo, l'inverno sembra essere finalmente arrivato a Torino con diverse settimane di ritardo. Avviso ai vari sciatori che si recheranno in montagna nel fine settimana: le temperature saranno ancora più rigide, in quanto intorno ai 1500 metri d'altitudine, il termometro arriverà a toccare i 10 gradi sotto lo zero.