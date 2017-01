L’orario ridotto non è piaciuto, nidi e scuole dell’infanzia tornano a tempo pieno

TORINO - La sperimentazione è durata due anni scolastici e si può definire fallita. Ci sta, era nelle possibilità e per questo il Comune di Torino ha deciso di fare dietrofront. L’uscita anticipata per i bambini dagli asili nido e dalle scuole dell’infanzia non ha avuto l’appeal sperato: la possibilità era stata data per far risparmiare le famiglie, visto che chi prendeva i propri figli alle 14.30 e alle 15.30 aveva uno sconto sulla retta del 18% per gli asili nido e del 25% per le scuole dell’infanzia, ma anche per riorganizzare il settore educativo a corto di personale e per far sì che ci fossero più iscritti grazie al costo inferiore. Ma nulla, la mossa del Comune non è servita a raggiungere gli obiettivi e dal prossimo anno rimarrà solamente il tempo pieno.

In pochi hanno scelto il «part time»

La sperimentazione è fallita innanzitutto per i numeri esigui. Il primo anno hanno aderito appeno il 10% delle famiglie con i figli negli asili nido e il 6% di chi li ha invece nelle scuole dell’infanzia. Peggio l’anno dopo (quello in corso) in cui le percentuali sono entrambe scese, seppur di poco. E per quanto riguarda le iscrizioni non si è registrato quell’aumento sperato.

Dal prossimo anno torna il full time per tutti

Per l’anno scolastico 2017/2018 non ci sarà più la possibilità di recuperare i bambini in anticipo da asili nido e scuole dell’infanzia. Unica eccezione per coloro che in questi due anni hanno aderito alla sperimentazione: per loro per i prossimi due anni rimane la possibilità di continuare a mantenere l’orario «part time».