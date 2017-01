Si chiude un 2016 «di fuoco» sui treni piemontesi: in aumento arresti e denunce

TORINO - Sui treni del Piemonte e della Valle d’Aosta si delinque sempre di più. E’ questo l’amaro dato che emerge dalla relazione presentata dalla Polfer relativa all’attività svolta dagli agenti nel 2016. Una situazione che non ha scoraggiato il personale della polizia ferroviaria che anzi, si è prodigato per garantire ai passeggeri la sicurezza indispensabile durante i viaggi sui treni piemontesi.

In aumento i controlli e gli arresti

I risultati conseguiti, d’altra parte parlano da soli: durante tutto il 2016, gli operatori hanno controllato e identificato ben 96.959 persone, circa 4000 in più rispetto al 2014 per un incremento pari al 4,31%. Delle persone fermate, ben 32.977 sono straniere: praticamente un soggetto su tre. In aumento anche gli arresti: nel 2016 sono state eseguite 69 procedure di custodia cautelare, mentre nel 2015 «solamente» 56. Gli indagati a piede libero, che l’anno scorso erano stati 978, sono invece 1019. Cresce a dismisura il dato relativo alle persone accompagnate presso le Questure: nel 2016 sono ben 972 i fermati, per un aumento del 72% rispetto all’anno precedente. Quarantasei le armi sequestrate, di cui 32 da taglio.

Riportati a casa 53 minorenni "spariti"

Per far fronte a questa preoccupante tendenza di furti nelle stazioni e nei convogli ferroviari, è ovviamente aumentato l’impiego del personale del Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta: nel 2016 sono più di 13.000 i servizi di vigilanza con pattuglie a piedi o a bordo del mezzo elettrico Polfer, mentre i servizi di antiborseggio in borghese sono circa 1.100. Davvero elevato anche il numero dei convogli controllati, 13.303. 23.455 le tonnellate di rame e materiale ferroso sequestrato, trovato in 99 depositi. Infine, le buone notizie: nel corso dell’anno, gli agenti sono riusciti a rintracciare ben 62 persone scomparse da casa, di cui 53 minorenni.