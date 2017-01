Automobilisti indisciplinati, oltre 167mila punti decurtati nel 2016 dalla polizia stradale

TORINO - Nel 2016 sono state quasi 120mila le infrazioni commesse dagli automobilisti e accertate dalla polizia stradale in Piemonte e Valle d’Aosta, per un totale di 167.250 punti decurtati e 4.109 patenti di guida ritirate. Numeri che si riferiscono solo agli ultimi dodici mesi dagli oltre mille operatori delle nove sezioni, undici sottosezioni autostradali e ai tredici distaccamenti.

Le infrazioni e le multe

Tra le infrazioni maggiormente contestate c’è il mancato uso delle cinture di sicurezza al volante, costata la multa a più di 6mila automobilisti. Oltre 3.900 quelli fermati dalla polizia stradali durante i controlli con il cellulare all’orecchio. Per i più «sportivi», quelli che amano correre anche dove non è possibile, sono scattate 14.361 sanzioni per eccesso di velocità. Sempre parlando di controlli, sono stati 121.211 i conducenti sottoposti a controllo con l’etilometro: di questi 2.024 guidavano in stato di ebrezza e 118 in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti.

Attività investigative della polizia stradale

Sul fronte delle attività investigative 2.244 persone sono state denunciate in stato di libertà e 181 arrestate (90 delle quali in esecuzione di misure cautelari). Più di 340 sono stati i controlli a esercizi pubblici di specifica competenza come rimesse, autodemolizioni, noleggio e commercio veicoli, carrozzerie, officine, autoscuole e agenzie disbrigo pratiche e contestate 193 violazioni amministrative. Nelle attività di controllo del territorio sono stati sequestrati oltre 320 Kg di sostanze stupefacenti.101 sono state le contestazioni per intestazione fittizia di autoveicoli che sono stati radiati dalla circolazione.