Festival dei Lego, a Grugliasco il 14 e il 15 gennaio

GRUGLIASCO - Piccoli, colorati, capaci di grande cose e amati da grandi e piccini. Stiamo parlando dei Lego, il giocattolo «costruttivo» per eccellenza. Sabato 14 e domenica 15 gennaio 2017, al parco culturale «Le Serre» in via Lanza 31, i mattoncini da costruzione più famosi del mondo saranno i protagonisti della mostra GrugliascoFest «Mattoncini in festa», organizzata dall’associazione «Amici del modellismo».

Piazza castello, Juventus Stadium, stadio «Grande Torino» e tante altre riproduzioni di Torino

Tra le tantissime creazioni esposte quest’anno alla mostra «Mattoncini in festa», spiccano lo Juventus Stadium, lo stadio comunale «Grande Torino», Piazza Castello e alcuni dei più celebri monumenti storici torinesi. Accanto a tutte questi riproduzioni della città di Torino, sarà possibile ammirare le astronavi e i personaggi della saga Star Wars il tutto costruito ovviamente con l’ausilio dei soli mattoncini colorati. Verrà inoltre riservato uno spazio al sempre vincente connubio tra tecnologia e il mondo dei mattoncini Lego, con una zona dedicata ai DotBot, dei mini robot in grado di fare praticamente ogni cosa. Presente anche un’area, la «coloring Minifig», dove poter lasciar volare libera la propria immaginazione.

Orari e prezzi

L’ingresso alla mostra GrugliascoFest «Mattoncini in festa» presso il parco culturale «Le Serre», in via Lanza 31, è gratuito. La mostra sarà aperta al pubblico, sabato dalle 14.30 alle 19.30 e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 (ultimo ingresso a 30 minuti prima della chiusura).