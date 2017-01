Migliora la qualità dell'aria, via libera alle auto. Ma Torino è la città con più smog in Italia

TORINO - Una buona e una brutta notizia per i cittadini torinesi. Partiamo da quella positiva: è migliorata sensibilmente la qualità dell'aria, tanto che secondo le previsioni dell'Arpa, i prossimi giorni dovrebbero registrarsi valori di Pm10 ben inferiori ai 50 microgrammi al cubo che avevano fatto scattare l'allarme: oggi ne sono previsti 38, domani 45. Un miglioramento sensibile se si pensa che solo 48 ore fa il rischio era che si sforasse la quota 100.

Migliora l'aria: chi può circolare e chi no

I miglioramenti di questi giorni, anche grazie a un vento freddo in arrivo dalla Siberia, di fatto fanno cadere i blocchi alle auto presenti ormai da un paio di settimane. Via libera dunque ai veicoli Diesel Euro 3, che potranno tornare a circolare fino a quando le polveri sottili rimarranno sotto la quota dei 50 microgrammi. C'è di più: pur rimanedo in vigore le limitazioni al traffico per alcune categorie di veicoli (benzina, gpl, metano Euro 0, Diesel Euro 0, Diesel Euro 1, Diesel Euro 2), quest'ultimi potranno circolare se alla guida vi dovesse essere una persona "over 65".

Torino città con più smog in Italia

Se la situazione è in netto miglioramento, i dati relativi al 2016 diffusi da Legambiente fanno davvero riflettere. Tra tutte le città d'Italia, Torino è quella che ha superato più volte il numero consentito di concentrazioni di pm 10. In pratica è la città più colpita in assoluto dallo smog in tutta Italia. A fronte di un massimo di 35 giorni all'anno previsti dalla legge con concentrazioni superiori a 50 microgrammi al metro cubo, Torino sale sul gradino più alto di questo podio con 86 giorni, davanti a Frosinone (85) e Venezia-Milano (73). Insomma, c'è tanto lavoro da fare per migliorare la qualità dell'aria torinese.