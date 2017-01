Paura in strada del Meisino, prende fuoco una carrozzeria: intervengono i vigili del fuoco

TORINO - Momenti di paura in strada del Meisino. Intorno alle 11 fuoco e fiamme si sono propagate all’interno di una carrozzeria, allarmando i dipendenti e i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, presenti con più mezzi, una pattuglia della polizia e un’ambulanza della Croce Rossa. Per fortuna, l’intervento di quest’ultima non è stato necessario: al di là della paura, non si registra alcun ferito. Il tetto e buona parte superiore della struttura presentano segni di annerimento a causa del fumo sviluppatosi. Le cause dell’incendio, ancora ignote, verranno accertate successivamente dai vigili del fuoco.

