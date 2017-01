«Polizia, dobbiamo controllarla»: finti agenti compiono quattro rapine in una sola sera

TORINO - Si fingevano poliziotti, fermavano passanti e dopo aver inscenato una commedia degna di uno spettacolo teatrale li rapinavano. Due cittadini italiani di sono finiti in manette dopo aver commesso addirittura quattro rapine in un’ora. Il loro piano è stato rovinato dai poliziotti, quelli veri, che hanno fermato i malviventi in via Bava e arrestati.

Il modus operandi dei finti poliziotti

L’ultimo colpo, fallito, è avvenuto intorno alle 20:40 nei pressi di una pizzeria vicino a piazza Santa Giulia. Una coppia ha riferito agli agenti del Commissariato di esser stata avvicinata da due individui. Quest’ultimi, dopo aver chiesto loro una sigaretta, hanno minacciato un controllo esibendo una placca metallica simile a quella in dotazione alla polizia di stato. A quel punto i malviventi hanno convinto le vittime a seguirli in una via limitrofa e hanno simulato il rinvenimento di droga nelle tasche dell’uomo perquisito. La coppia, seppur a fatica, è riuscita a tornare in pizzeria e da lì a chiamare il 113. L’intervento immediato delle forze dell’ordine ha permesso di fermare i due finti poliziotti: si tratta di A.G. e I.L., di 24 e 21 anni ed entrambi con precedenti penali. I pregiudicati sono stati trovati in possesso di un martelletto rosso per frantumare i finestrini, quello in dotazione ai pullman GTT e un sacchetto con della marijuana.

Le rapine commesse durante la serata

I successivi accertamenti hanno permesso di ricostruire le altre rapine perpetrate, sempre nella stessa serata, dai due balordi: alle 19,30 hanno fatto visita a un negozio di articoli militari di corso Vittorio Emanuele e, dopo aver spintonato la titolare, hanno rubato la placca della polizia di stato e il relativo porta tesserino in pelle. Poco dopo i malviventi hanno preso di mira un giovane ragazzo italiano, rapinato dell’esigua somma di 25 euro in piazza Santa Giulia con le stesse modalità precedenti. Nella stessa serata, i finti poliziotti sono riusciti a portare via a due fratelli un tablet, due cellulari e 10 euro in contante.