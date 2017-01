«Parcheggia» l’auto sui binari del 4 e se ne va: mezzi pubblici bloccati in corso Turati

TORINO - Ha dell’incredibile quanto avvenuto questa mattina, poco prima delle ore 8, in corso Filippo Turati: un automobilista, sicuramente poco diligente e rispettoso delle regole, ha infatti deciso di parcheggiare la propria vettura sui binari del tram 4. Un «danno» non da poco: i tanti passeggeri presenti su due vetture della Gtt, tra rabbia e sgomento, sono stati costretti a scendere dai mezzi in quanto impossibilitati nel proseguire la propria corsa. L’auto, «parcheggiata» poco dopo l’incrocio con corso Sommelier, è stata rimossa da un carro attrezzi intorno alle 8:20, quando ormai il servizio di trasporto pubblico era fermo da circa una mezz’oretta.