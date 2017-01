Week end della Befana a Torino, cosa fare in città: tutti gli eventi

TORINO - La befana ormai è vicina, vi siete comportati bene o anche quest'anno riceverete il solito carbone? L’epifania nel 2017 cade di venerdì e quindi regala a tutti, a prescindere dal comportamento, un week end "allargato" perfetto per bel viaggetto o meglio ancora per divertirsi sulla neve. Fin qui tutto bene, ma per tutti quelli che resteranno a casa, per scelta o per impegni, cosa offre la città di Torino?

Musica

Per tutti coloro che al week end "bianco" preferiranno restare in città i giorni dal 6 all'8 gennaio offriranno diverse alternative adatte a tutti, dai più attivi ai più pigri, dai più grandi ai più piccoli. Per gli amanti della musica live gli appuntamenti da non perdere sono il 6 gennaio al Teatro Colosseo, con il concerto di Giovanni Allevi, e sempre nello stesso giorno alle 18.30 in piazza castello con l'esibizione del coro gospel "The Squash Blossom Gospel Choir Brandizzo». Se alla musica preferite la recita, lo "Spirito Allegro" con Leo Gullotta è quello che fa per voi.

Giochi e magia

Sempre a teatro ma all'Alfieri arriva il concerto Disney dedicato ai più piccini con "Frozen». Alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani invece va scena il bellissimo spettacolo di magia «WOW!» con Luca Bono, l’enfant prodige italiano della magia. O ancora perché non fare una bella passeggiata per il centro approfittando dei saldi appena cominciati per darsi allo shopping, ammirare le «Luci d’Artista», giunte quest'anno alla XIX edizione, e il presepe di Emanuele Luzzati posizionato nel Borgo Medievale. Il week end è anche dedicato ai bambini e ai giochi di gruppo. Sabato 7 infatti ci sarà un grande torneo di memory in piazza Castello, mentre l’8 gennaio piazzale Duca d’Aosta si trasformerà nella casa dei giochi da tavola.

Mercatini

Come dice il detto «Epifania tutte le feste porta via», e infatti il week end lungo del 6-7-8 gennaio sarà l’ultima occasione per poter visitare la maggior parte dei mercatini ancora aperti in Torino e sparsi per tutta la città.