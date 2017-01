Epifania: i negozi e i supermercati aperti a Torino nel giorno della Befana

TORINO - Anche il giorno dell’epifania i centri commerciali rimarranno aperti. In particolare sarà possibile fare shopping visto che nella giornata di ieri, giovedì 5 gennaio, sono iniziati i saldi a Torino. Oltre ai centri commerciali, anche molti supermercati di zona daranno la possibilità ai clienti di fare la spesa nel giorno della Befana.

Questi tutti i supermercati aperti nella giornata di oggi, venerdì 6 gennaio 2017:

- Pam di via XX Settembre dalle 9 alle 21

- Pam di corso Palestro dalle 9 alle 22

- Pam di corso Potenza 60 dalle 9 alle 13.30 e dalle 15 alle 19.30

- Pam di via Nizza 230 dalle 9 alle 22

- Pam di corso Bramante 83 dalle 93 dalle 9 alle 21

- Pam di corso Svizzera dalle 9 alle 20

- Pam di via Porpora 38 dalle 8.30 alle 13

- Pam di via Botero dalle 9 alle 20

- Pam di via Montebello 21 dalle 9 alle 20

- Pam di via Cibrario 36 dalle 9 alle 21

- Pam di via del Carmine 2 dalle 9 alle 22

- Pam di via Principe d’Acaja 45A dalle 9 alle 21

- Pam di via Madama Cristina dalle 9 alle 22

- Pam di piazza Santa Rita da Cascia 9 dalle 9 alle 22

- Pam di corso Racconigi 236/A dalle 8 alle 21

- Pam di via Lagrange 47/A dalle 9 alle 21

- iN’s di via Pietrino Belli dalle 9 alle 13

- iN’s di via Gottardo 117 dalle 9 alle 13

- iN’s di corso Grosseto 58 dalle 9 alle 13

- iN’s di corso Giulio Cesare 138 dalle 9 alle 13

- iN’s di via Brandizzo 47 dalle 9 alle 13

- iN’s di via Borgaro 114/A dalle 9 alle 13

- iN’s di via Tunisi 92 dalle 9 alle 13

- iN’s di via Tripoli 92 dalle 9 alle 13

- iN’s di via Cavallermaggiore 22 dalle 9 alle 13

- iN’s di via Vanchiglia 42 dalle 9 alle 13

- iN’s di corso Casale 313 dalle 9 alle 13

- iN’s di via Principessa Clotilde 45 dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30

- Basko di corso Brescia 51 dalle 8.30 alle 13

- Carrefour Market di via Stradella 192/94 dalle 6 alle 24

- Eurospin di via Rio de Janeiro 25 dalle 9 alle 20

- Eurospin di via Cigna 115 dalle 9 alle 19.30

- Eurospin di via Forlì 166/168 dalle 9 alle 13

- Bricocenter di via Cigna 103 dalle 9 alle 20

- Shopville Le Gru di via Crea 10 (Grugliasco) dalle 9 alle 22