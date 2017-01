In Borgo Vittoria «non si dorme più sereni», torna forte l’incubo pirome

TORINO - Succede talmente spesso da non fare quasi più notizia. Ma il piromane di Borgo Vittoria continua a colpire e a mietere vittime, le auto appunto. Nella notte sono state danneggiate gravemente due vetture, una Ford Fiesta e una Fiat Grande Punto, da un nuovo incendio scoppiato in via Francesco Baracca alle due. Fumo e fiamme hanno svegliato alcuni residenti che hanno dato immediatamente l’allarme e i vigili del fuoco sono giunti sul posto per spegnere l’incendio.

La preoccupazione dei residenti

«La notte non si dorme più sereni», dicono oggi i residenti del quartiere stanchi di vedere i pompieri in azione la notte mentre sperano che sotto le fiamme non ci sia la propria autovettura. Altri chiedono le videocamere di sicurezza o i giri notturni: «Servono ronde, telecamere o operatori della sicurezza privata», e per averla in molti sarebbero disposti anche ad autotassarsi di qualche euro. «Io mi immagino», dice un altro residente, «come fai a vivere così. Uno si alza al mattonino e si trova la macchina così dopo tutti i sacrifici magari fatti per pagarla».