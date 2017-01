Bombole di gas, tombini e auto contro le vetrine, presa la banda della Volvo V70

TORINO - Decine di furti, spaccate a negozi e scippi a donne anziane. E’ quanto hanno messo a segno per quattro mesi nel Canavese e nella zona Nord di Torino tre uomini italiani, Luca M. di 36 anni e Beniamino L. di 37 anni residenti a San Francesco al Campo ed Elvis Trompino di 34 anni residente a San Carlo Canavese. Per tutti e tre è scattato l’arresto da parte dei carabinieri per furto, ricettazione e rapina.

I colpi e un’auto: una Volvo V70

I reati sono stati compiuti dal novembre 2014 al marzo 2015. La banda agiva di notte o di mattino presto nei comuni di Ciriè, Rivarolo Canavese, San Francesco al Campo, Caselle Torinese con la tecnica della «spaccata», utilizzando tombini, bombole del gas o una Volvo V70 per infrangere le vetrine dei negozi. Con una moto di grossa cilindrata, uno dei tre rapinava le donne anziane affiancandole e a volte sferrando loro pugni per poi impossessarsi delle borse che detenevano a tracolla o in mano. L’autovettura veloce utilizzata era una Volvo V70 guidata senza patente e con le targhe che venivano opportunamente coperte con cartoni o simili.

L’errore nell’ultimo furto a Ciriè

Il «giochetto» ha funzionato fino alla notte del 6 marzo scorso, quando, durante il colpo presso il negozio «Campo di fragole» di Ciriè, i ladri, colti in flagranza dai carabinieri, sono scappati speronando la macchina dei militari, procurandosi così danni visibili e rendendo così riconoscibile la vettura. Vista la disavventura, non è stata più utilizzata la Volvo V70, ma il proprietario ha iniziato a scippare donne in sella a una moto Honda Hornet 600. Infatti proprio a partire dal 6 marzo sino al maggio successivo nel Canavese e nell’area nord di Torino sono state registrate una serie di rapine per strada e furti con strappo.