Diciannovenne frantuma il tornello della metropolitana “Marche”

TORINO - Un gesto immotivato e di vero vandalismo quello ripreso nella notte dalle telecamere di sicurezza della fermata della metropolitana «Marche». Il diciannovenne, con ripetuti calci, ha mandato in frantumi il vetro del tornello per il passaggio dei disabili.

Intervento lampo che porta al fermo del giovane

Non appena notato l’accaduto, il personale GTT ha immediatamente allertato la Polizia che è intervenuta tempestivamente riuscendo anche a fermare il ragazzo all’esterno della metropolitana prima che potesse dileguarsi. Una bravata che non costerà poco al giovane che è stato denunciato per danneggiamento aggravato.