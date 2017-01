La stazione metro «Porta Nuova» diventa un punto di ristoro per i senza dimora

TORINO - Visto l’abbassamento delle temperature e il freddo delle notti torinesi degli ultimi giorni, oggi, domenica 8 gennaio, dalle 19 alle 24, nell’atrio della stazione Porta Nuova della metropolitana, sarà allestito un punto di ristoro per i senza dimora. Sarà loro offerto un pasto caldo, bevande e anche coperte per coloro che dormiranno in strada.

L’iniziativa della Città di Torino, supportata dalla polizia municipale, da Gtt e dalla protezione civile, sarà resa possibile grazie a diversi volontari che daranno il loro contributo per un’opera di bene, un aiuto concreto che si va ad affiancare ad altre iniziative già assunte a protezione di questa fascia di cittadini particolarmente esposta a disagi e pericoli.

In aumento le pattuglie della municipale

La Città di Torino, oltre a offrire ospitalità ai senza dimora in strutture protette, ha aumentato il livello di attenzione al fenomeno tramite il monitoraggio delle pattuglie di polizia municipale in tutti i quartieri e ha individuato un’altra possibile sede di ricovero per chi necessita di assistenza. Anche i cittadini sono invitati a comunicare, segnalare o richiedere l’intervento degli agenti per situazioni ritenute serie e problematiche, contattando il numero della centrale operativa della polizia municipale, attivo sempre, 0110111.