Lunedì sciopero dei mezzi pubblici, sospesi Ztl Centrale e blocco delle auto

TORINO - La qualità dell’aria non è ancora migliorata del tutto. Anzi, il primo gennaio si è registrato un valore di polveri sottili da record (127 microgrammi per metro cubo) anche a causa dei fuochi d’artificio fatti scoppiare nonostante il divieto. Ciononostante, secondo l’Arpa, il livello di preoccupazione sta tornando verso lo «0» e quindi il Comune ha deciso per il ponte della Befana - quindi venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio - di sospendere il blocco della circolazione delle vetture diesel Euro 3. Libera circolazione dunque dalle ore 8 alle 19 per trasporto persone e dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19 per il trasporto merci.

Sospeso il blocco anche lunedì 9 gennaio

La sospensione del divieto di circolazione varrà anche per la giornata di lunedì 9 gennaio. Ma non solo per le diesel Euro 3, anche per i veicoli diesel Euro 0, 1, 2 e benzina/gpl/Metano Euro 0 considerato che la sera, dalle 18 alle 22, è stato indetto uno sciopero dei mezzi pubblici di superficie.

Spente le telecamere della Ztl Centrale

Sempre per via dello sciopero dei dipendenti del settore trasporti e quindi del possibile stop di tram e bus, il Comune di Torino ha deciso di non tenere accese le telecamere della Ztl Centrale. Come in queste occasioni saranno invece attivi i controlli di via e delle corsie riservate.