Incendio in corso Tazzoli, fumo e fiamme nel campo rom: a fuoco alcune roulotte

TORINO - Incendio nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 8 gennaio, all'interno del campo nomadi di corso Tazzoli a Torino. L'allarme è partito dopo che nella zona fiamme e fumo avevano erano già alte: sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco e la Croce Rossa con l'ambulanza.

L'incendio ha coinvolto alcune roulotte del campo rom. Non risultano esserci feriti gravi, ma sono dovuti ricorrere alle cure dei medici presenti in corso Tazzoli un residente del campo in stato di shock e un pompiere rimasto lievemente intossicato.

La Protezione Civile si è attivata perché una ventina di persone, in seguito all'incendio, sono rimaste senza un posto in cui dormire nella notte.