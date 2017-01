Torino, il freddo non concede tregua: domani possibile una leggera nevicata

TORINO - L'inverno è arrivato, ormai non ci sono dubbi. Dopo essersi fatta aspettare più del dovuto, la stagione più fredda sta mettendo a dura prova i torinesi, barricati in casa a seguito delle temperature... polari. Nel weekend il termometro è sceso sino a -5 in città, mentre sui monti si è arrivati persino a -14. Cosa aspettarci dunque da questa seconda settimana del 2017?

Le previsioni meteo a Torino nei prossimi giorni

Secondo le previsioni dei prossimi giorni, la temperatura minima dovrebbe oscillare tra i -2 e i -4 gradi, confermando in linea di massima i valori registrati qualche giorno fa. Un leggero miglioramento c'è, ma non così sostanziale. Per quanto riguarda le massime, bisognerà aspettare il fine settimana per avere valori confortevoli (8 gradi), mentre in questi giorni difficilmente il termometro supererà i 4 gradi. Piccola curiosità: nella giornata di domani, martedì 10 gennaio, possibile nevischio nel pomeriggio in città. Di sicuro il cielo sarà coperto, ma qualche fiocco di neve potrebbe scendere su Torino.

Il Comune apre Porta Nuova ai senzatetto

Visto l’abbassamento delle temperature e il freddo delle notti torinesi degli ultimi giorni, a partire da ieri, domenica 8 gennaio, dalle 19 alle 24, nell’atrio della stazione Porta Nuova della metropolitana, è stato allestito un punto di ristoro per i senza dimora. Sarà loro offerto un pasto caldo, bevande e anche coperte per coloro che dormiranno in strada. L’iniziativa della Città di Torino, supportata dalla polizia municipale, da Gtt e dalla protezione civile, sarà resa possibile grazie a diversi volontari che daranno il loro contributo per un’opera di bene.