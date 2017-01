Ragazzo morto all’ospedale Molinette per sospetta meningite, negativi i primi esami (© )

TORINO - Dal risultato dei primi esami sembrerebbe esclusa la meningite come causa del decesso di Vittorio Bonetto, il ragazzo venticinquenne di Valperga morto nella giornata di ieri all’ospedale Molinette, ma per esserne certi bisognerà aspettare l’esito degli esami molecolari.

Se al momento i primi accertamenti hanno dato un risultato negativo, non è detto che questa sia la certezza: per l’epidemologo della direzione sanitaria della Regione Piemonte, il dottor Vittorio Demicheli, questo resta ancora un caso sospetto: «Anche se però dovesse trattarsi di meningite contagiosa», ha specificato Demicheli all’Adnkronos, «non sarebbe un evento inatteso per essere nel mese di gennaio, pertanto da parte della Regione non c'è intenzione di modificare la politica di vaccinazione che resta rivolta ai soggetti più deboli, bambini appena nati e adolescenti».