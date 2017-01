«Feste di via importanti per promozione sociale e commercio: ecco come renderle più efficaci»

TORINO - Le feste di via come momenti di promozione sociale del territorio e occasione di promozione per i commercianti della zona. E’ questo l’auspicio di Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati, emerso questa mattina durante la Commissione consigliare svoltasi in Sala dell’Orologio. La domanda, posta all’amministrazione Appendino, è la seguente: le feste di via sono o non sono uno strumento di promozione del territorio?

Autocertificazione per le feste di via: ecco perché

Per rendere questi momenti d’aggregazione sociale più fruibili, una delle idee avanzate da Magliano è quella dell’autocertificazione. Un modo per semplificare le procedure, riducendo i tempi burocratici e garantendo allo stesso tempo il rispetto delle regole. Attualmente le feste di via, organizzate un paio di volte all’anno, rappresentano un’occasione di promozione del territorio. Giornate in cui vivere la propria zona di residenza senz’auto, all’insegna della condivisione. Per migliorare il sistema d’organizzazione delle feste, è necessaria una modifica del regolamento. Magliano chiede che siano gli organizzatori stessi ad autocertificare numeri, dati e informazioni relative ai partecipanti. L’obiettivo? Rilanciare ancora di più il commercio di vicinato come baluardo nel territorio.