Lavori in corso Allamano: tratto di strada chiuso e disagi al traffico veicolare

TORINO - Giornata di lavori in corso Allamano che oggi, martedì 10 gennaio, rimarrà parzialmente chiuso al traffico veicolare per consentire alcuni interventi Smat sulla corsia centrale del corso. I tecnici dovranno infatti riparare una grossa perdita alla condotta, motivo per cui dovrebbero esserci disagi agli automobilisti a partire dalle ore 9 di questa mattina sino alle 19 circa.

Percorsi alternativi per evitare il traffico

Il tratto interessato dai lavori e interdetto al traffico è quello tra via Leonardo Da Vinci e via Rivalta. Il mini cantiere occuperà la corsia centrale, ma il tratto di strada rimarrà percorribile nel controviale. Per evitare di congestionare il traffico comunque è consigliabile prendere strade alternative: per chi arriva da Torino il consiglio è quello di percorrere strada del Gerbido (altezza Piccolo Hotel), per poi tornare su corso Allamano da via Rivalta. Un’alternativa può invece essere quella di percorrere via Bertone (vicino allo stabilimento Maserati), strada del Portone e tornare su corso Allamano una volta superato il Caat. Si ricorda di fare attenzione anche al semaforo T-red di corso Allamano che rimarrà accesso e che continuerà a multare chi transiterà con il rosso.