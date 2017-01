Esplosione di fronte allo stadio, famiglia salvata da due pompieri fuori servizio

TORINO - Il gesto coraggioso di due vigili del fuoco fuori servizio ha salvato la vita a una famiglia marocchina residente in strada Altessano 146, di fronte allo Juventus Stadium. Un incendio, nato da un’improvvisa esplosione intorno alle 21.30, ha dato in pasto alle fiamme loro abitazione. Fortunatamente due pompieri che avevano da poco finito il turno di lavoro sono transitati da quelle parti e hanno immediatamente fermato l’auto e, dopo aver dato l’allarme alla centrale operativa, hanno messo in salvo la famiglia raggiunta sfondando la porta dell’appartamento.

Salvi due bambini di 4 mesi e 2 anni

Mentre sul posto, in strada Altessano, sono sopraggiunti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio con l’autopompa, i due pompieri fuori servizio si sono presi cura della famiglia appena salvata: tra loro anche due bambini, uno di appena quattro mesi e l’altro di due anni. Nessuno è rimasto ferito o intossicato, ma la paura è stata tanta e alla fine la mansarda distrutta dalle fiamme è stata dichiarata inagibile.