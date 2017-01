Gravissimo incidente in via XI Febbraio, operaio in codice rosso al Cto

TORINO - Un operaio di 36 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cto in seguito a un gravissimo incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in via XI Febbraio, all’incrocio con via Fiochetto. Stava eseguendo alcuni lavori a bordo strada per conto dell’Italgas quando è rimasto schiacciato sotto un escavatore. Immediato l’intervento dei colleghi, ma per liberare il trentaseienne è stato necessario aspettare l’arrivo dei vigili del fuoco, accorsi insieme a un’ambulanza che ha caricato il prima possibile l’operaio e trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso.