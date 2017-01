Dora Vanchiglia, arrestati due pusher nel giro di poche ore

TORINO - Li hanno beccati durante un normalissimo controllo nell’area commerciale del centro commerciale Palatino e in corso Giulio Cesare: due pusher di 39 e 46 anni sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato «Dora Vanchiglia» per detenzione di droga. Il primo, un cittadino senegalese, è stato visto cedere la sostanza stupefacente e, alla vista degli agenti, ha tentato inutilmente la fuga. Poco dopo, in corso Giulio Cesar angolo via Porporati, i poliziotti hanno fermato per un controllo un cittadino marocchino: nelle tasche dello straniero sono stati trovati 580 euro e 50 grammi di hashish, mentre in casa sua sono stati trovati altri due panetti della stessa sostanza stupefacente.

La droga e i soldi sequestrati (© )