Pomeriggio di neve a Torino: spargisale in azione, ma in serata la temperatura torna sotto zero

TORINO - Era stata preannunciata e forse sono caduti più fiocchi di quanto ci si aspettasse. La neve ha imbiancato per un pomeriggio la città di Torino, seppur con qualche ritardo rispetto a Natale o Capodanno. "Colpa" della perturbazione proveniente dai Balcani che ha portato a un peggioramento delle condizioni metereologiche già dall'ora di pranzo, con una nevicata che solo qualche ora dopo è scesa più copiosa.

Spargisale in azione fin da subito

Onde evitare problemi alla circolazione stradale e ai pedoni, qualche mezzo spargisale è entrato subito in azione quando le condizioni sono peggiorate. Non si sono comunque registrati problemi o incidenti, ma se si attende di verificare la situazione nelle prossime ore.



Previsioni da questa sera

La nevicata è stata preannunciata come temporanea. La polizia municipale ha allertato fino a domani mattina, anche se i fiocchi potrebbero fermarsi definitivamente nel tardo pomeriggio o in serata. Dalle previsioni meteo dell’Arpa, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, domani il cielo su Torino sarà parzialmente nuvoloso. Nessun miglioramento invece per quanto riguarda le temperature che dovrebbero presto tornare con le minime sotto lo zero termico.