Fantasmi a Torino, un tour spettrale tra le vie torinesi

TORINO - Da sempre Torino è al centro di storie e leggende legate all’occulto, al paranormale, alla magia bianca, alla magia nera ricca di storie di ogni genere e certamente non possono mancare racconti sui fantasmi che la popolano e delle loro apparizioni in pubblico.

E proprio in quest’ottica si pone «Fantasmi a Torino 1» la visita guidata nel quadrilatero che il 14 gennaio vi porterà a caccia di misteri ed ectoplasmi. La ricerca si dispiegherà per le viuzze del Quadrilatero romano, permettendo di conoscere meandri sconosciuti e di far vivere agghiaccianti sorprese inaspettate e uniche.

Un itinerario davvero spettrale e ricco di sorprese

Il tour tra i vicoli torinesi vi porterà alla scoperta di noti fantasmi immersi nello scenario suggestivo offerto dalla città di Torino con obelischi, statue, fontane e cunicoli sotterranei pieni di mistero.

L’inizio del tour è previsto per le ore 21:30 in Via delle Orfane 7, fronte Palazzo Barolo, e si concluderà in Piazza Castello alle 23:30.

I prezzi:

Intero € 15

Ridotto € 10 (6 - 11 anni)

gratuito (1-5 anni)

Carta Musei o To e Piemonte Card € 13,50

Info e Prenotazioni

Segreteria Barburin

Tel 011853670 Mob 3487643915/916

è sempre necessario lasciare un recapito telefonico