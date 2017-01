Cinema2Day, a Torino al cinema con soli 2 euro

TORINO - Come ogni secondo mercoledì del mese, oggi torna di Cinema2Day, l’iniziativa promossa dal Ministero dei Beni Culturali che permette l’ingresso al cinema per qualsiasi film in programmazione con soli due euro con l’obiettivo di «riportare» le persone a vedere i film sul grande schermo. In tutta Italia sono oltre 3mila le sale che hanno aderito, diverse di questa sono a Torino.

I cinema che a Torino aderiscono a Cinema2Day

Alfieri

Ambrosio

Cityplex Massaua

Erba

Gioiello

Greenwich Village

Ideal Cityplex

Lux

Maffei

Multisala Cinema Massimo

Multisala Reposi

The Space (Torino e Beinasco)

Usi Cinemas (Torino e Moncalieri)

Dopo la serata odierna, Cinema2Day torna con il suo ultimo appuntamento l’8 febbraio 2017.